‘Schoonmakers’ die werden gevonden in ‘top 5-drugslab’ in Arnhem wacht tot zeven jaar cel: ‘Mama, ik zit verstopt’

Video Drugslab Meiners­wijk was onderdeel netwerk met drugslabs in heel Nederland

ARNHEM - Het politieonderzoek naar het drugslab in een loods in Meinerswijk in Arnhem maakt deel uit van een groot landelijk politiedossier, aldus het Openbaar Ministerie. De drie verdachte Colombianen die de politie vorig jaar april arresteerde, zouden in dienst zijn als ‘koks’. Zij komen dinsdag voor de rechter.

9:26