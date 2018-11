Schotse beer moet voor jongen zorgen in Burgers’ Zoo: ‘Een lastig verhaal’

Benzine hamsteren is onzin (zeggen de oliemaat­schap­pij­en)

7:11 ARNHEM - Automobilisten stuiten op tal van plekken in deze regio op drooggevallen benzinepompen. Dat blijkt uit reacties van lezers van De Gelderlander. In Wijchen, Arnhem, Duiven, Druten en Renkum kon er niet worden getankt. In alle gevallen gaat het om onbemande tankstations.