Schreeuwend tekort aan zorgpersoneel: omscholen kan nu mét volledig salaris

ARNHEM - Na twintig arbeidsjaren als directiesecretaresse gooit Merina Heutinck uit Arnhem (41) het over een andere boeg. Geen computer meer om aan te slingeren in de ochtend, maar ouderen die uit bed moeten.

Heutinck is één van de 49 leerlingen die afgelopen juni gestart zijn in het nieuwe zij-instroomproject dat Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn (WZW) in de regio Arnhem, Nijmegen en Rivierenland heeft opgezet. De werkgeversorganisatie trekt alles uit de kast om het tij te keren: in de eerste helft van 2018 waren er 2425 zorgvacatures in de regio, 84 procent meer dan het jaar ervoor.

Mensen met werk- én levenservaring kunnen zich laten omscholen tot verzorgende op mbo-niveau 3. Leerlingen krijgen in een gecombineerde opleiding zowel onderwijs over de verpleegzorg als over de maatschappelijke zorg.

Zingeving