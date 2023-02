Schreeuwende behoefte aan kantoren bij Arnhem Centraal: verbouwen tot woningen mogelijk verboden

In het centrum van Arnhem moeten kantoren niet langer worden omgebouwd tot woningen. De vraag naar kantoren is vooral bij het station zo groot dat het stadsbestuur daar in principe een verbod op wil uitvaardigen. Dat moet gelden in een straal van 500 meter ten zuiden van Arnhem Centraal.

Uit een onderzoek van bureau Ecorys, dat mede tot stand kwam na raadpleging van makelaars en andere direct betrokkenen, blijkt dat de vraag naar nieuwe kantoorruimte rondom het station heel groot is. Zo groot dat daar met geen mogelijkheid aan te voldoen valt. Er kunnen nog twee torens gebouwd worden en er is nog wat mogelijk in de directe omgeving, bijvoorbeeld in het Coehoorngebied. Maar daarna zijn de mogelijkheden wel op.

Doorgeschoten met verbouwingen

In de afgelopen tien jaar zijn veel kantoren in de binnenstad omgebouwd tot woningen. Dat gebeurde op een moment dat de vraag naar nieuwe kantoorruimte als gevolg van de bankencrisis van 2008 was ingestort. Vooral aan de Jansbuitensingel is goed te zien dat veel panden een andere bestemming hebben gekregen. Maar inmiddels is de wereld weer helemaal veranderd. Makelaars vinden zelfs dat Arnhem in het centrum is doorgeschoten met alle verbouwingen.

Niet alleen in Arnhem, maar ook in andere steden is de vraag naar kantoren vlakbij ov-knooppunten groot. Arnhem wil daarom in een straal van 500 meter aan de zuidkant van het station helemaal niet meer meewerken aan verbouwingen en in een straal van een kilometer geldt het principe ‘nee, tenzij’. Het idee is dat een afstand van een kilometer nog goed te lopen is voor forenzen die met de trein komen.

In de coronaperiode bestond de gedachte dat er op termijn veel minder behoefte aan kantoorruimte zou zijn omdat mensen veel vaker gingen thuiswerken. Uit het onderzoek van Ecorys komt naar voren dat dat effect blijvend is, maar dat er toch extra kantoren bij het station nodig zijn.

Volgens de mensen van Landmark Arnhem, het voormalige Ohra-gebouw, worden er oude cijfers gebruikt - van voor corona - en bestaat het risico dat Arnhem rond het station voor leegstand gaat bouwen. Zij wijzen erop dat in Arnhem als geheel nog steeds veel leegstand bestaat. Dat verhaal zorgde woensdagavond in de gemeenteraad wel voor wat twijfel. De discussie daar wordt binnenkort voortgezet.

In Kronenburg wél woningen

Elders in de stad is he wel de bedoeling dat lege kantoren huizen worden. Dat geldt voor de Wassenaarweg en de Zeelandsingel. In Kronenburg nodigt het stadsbestuur eigenaren nadrukkelijk uit om met plannen te komen kantoorgebouwen om te vormen tot appartementencomplexen.

Het gebied De Gelderse Poort is aangewezen als dé kantorenlocatie in Arnhem-Zuid en moet dat blijven. Om er echt een succes van te maken, is het wel nodig dat er een betere ov-verbinding komt met station Arnhem-Zuid.

