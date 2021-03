Schrijver Lisa Huissoon ontspant in het water: ‘Ik zwem om mijn hoofd leegte maken’

Hoe ontspant u zich? ,,Vooral als ik iets doe waar ik mijn aandacht bij nodig heb en er weinig ruimte is om over iets anders na te denken. Zoals laatst het opnieuw inrichten van een gereedschapskist. Of zwemmen.”

Zwemt u in het zwembad?

,,Het zwembad zit nu dicht, maar normaal wel. ’s Zomers zwem ik in de Rijn of in de Rosandepolder (een uiterwaarde van de Rijn, RK). Zwemmen is een fijne manier van voortbewegen. Ik zwem vooral voor mijn geestelijke gezondheid, om mijn hoofd leeg te maken. Het fysieke aspect is mooi meegenomen.”