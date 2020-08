Schrik in Arnhemse wijk door explosie: ‘Ik dacht dat er een bom afging’

Ex-voetballer Davy Hendriks uit Arnhem vindt zijn geluk als ‘Dutch Lion’ in Florida

11:30 De zon schijnt dagelijks in het leven van Davy Hendriks (32). De oud-voetballer van SML, ESA, DFS Opheusden en Arnhemse Boys geniet in Florida, de Sunshine State van de Verenigde Staten, van het goede leven. Ooit was hij voetballer van het jaar in Arnhem en bijna prof bij AGOVV. En nu?