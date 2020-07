‘Schuldige’ onvindbaar; Gemeente Arnhem gaat afbrokkelende tunnel zelf maar repareren

Column Remco Kock Bijna twintig jaar na zijn dood is Hazes nog altijd een held, een legende

3 juli Tijdens een fietstocht passeerde ik De Steeg, een dorpje in de gemeente Rheden. Op een bankje tegenover het gemeentehuis zat een ouder echtpaar. Nieuwsgierig kneep ik in de remmen. Ik meende de man, net als de vrouw in brons gegoten, te herkennen.