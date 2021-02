Schutter die in Arnhems café man in rug schoot verdacht van poging doodslag

Advocate probeert cliënt vergeefs uit Arnhemse cel te krijgen: ‘Hij zit door corona 24/7 achter de tralies’

19 februari ZUTPHEN/ARNHEM – ,,Ik zit al drie dagen op cel. Mag niet douchen, niet luchten. Ik voel me niet prettig hier.” Een 48-jarige Arnhemmer die vastzit in het huis van bewaring in Arnhem op verdenking van een poging tot doodslag, vroeg de rechtbank in Zutphen vrijdag hem vrij te laten.