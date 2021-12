Schuytgraaf krijgt er 236 houten huizen bij: Arnhemse nieuwbouwwijk nadert voltooiing

Vitesse gaat door in Europa: wedstrijd Tottenham definitief geschrapt

ARNHEM/NYON - Vitesse is door in Europa. De UEFA heeft zojuist gemeld dat de wedstrijd van Tottenham Hotspur tegen Stade Rennais definitief is geschrapt. Daarmee gaat de Arnhemse club de koker in de voor knock-outfase van de Conference League.

11 december