Scooterrijder zwaargewond bij eenzijdig ongeluk op fietsbrug in Arnhem

De Eusebius­kerk waakt over dit huis in Paradijs, zoals vroeger over de Trompets­teeg

ARNHEM - Volgens Lana Gamelkoorn is het prima toeven in Paradijs, in de schaduw van de Eusebiuskerk. Zij en haar vriend kwamen vijf jaar geleden als eerste bewoner in het toen kersverse huis.

26 april