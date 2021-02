Scooterrijder zwaargewond na botsing met auto

Unieke botter uit 1885 vindt thuishaven in Nederlands Openlucht­mu­se­um

22 februari ARNHEM - De collectie van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is een unicum rijker. Botter ‘De Zwaluw’, gebouwd in 1885, lag al sinds 2017 op de scheepstimmerwerf van het museum, maar nu is het scheepje ook officieel eigendom geworden.