Script voor ‘gay western’ van Arnhemmer Wouter Jansen in race voor Spaanse filmprijs

VideoARNHEM/IBIZA-STAD - Arnhemmer Wouter Jansen is door het filmfestival op het Spaanse eiland Ibiza genomineerd voor zijn script voor de ‘gay western’ El amor tenía un precio/Aim for the heart Ramón . Er zijn door Ibiza Cinefest 2021 nog elf andere verhalen gekandideerd voor de prijs voor ‘beste korte script’.

Jansen is trots dat zijn filmidee is opgevallen tussen de inzendingen van filmmakers uit 23 landen. De geboren Arnhemmer heeft concurrentie van scriptschrijvers uit onder meer de VS, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. ,,De nominatie door Ibiza Cinefest is een mooie bekroning”, vindt hij. De regisseur hoopt dat de aandacht de realisatie van de film dichterbij zal brengen.

El amor tenía un precio/Aim for the heart Ramón is een korte western over een prostituee die gekidnapt wordt door een bende outlaws, legt Jansen uit. ,,Ze weet door verleiding, list en bedrog te overleven en de bende tegen elkaar uit te spelen. Maar wanneer ze de bendeleider probeert te verleiden, komt ze voor een grote verrassing te staan: hij blijkt homoseksueel.”

In het script is een rol weggelegd voor de Arnhemse acteur Raoul Copier. Hij acteerde eerder ook in Draw Your Gun, de korte spaghettiwestern waarmee Jansen in 2018 in het Spaanse Tabernas een prijs won. De film (zie onderstaande video voor de trailer) sleepte verder prijzen en nominaties in de wacht in Burgos, Arizona, Houston, Berlijn, Tokio, Torremolinos en Màlaga.

Jansen wil zijn nieuwe film, als de coronapandemie het niet onmogelijk maakt, komende winter gaan opnemen in de woestijn bij Almería in Spanje.