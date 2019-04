Secretaressedag 2019: ,,Ik zou geen nee zeggen tegen een bosje bloemen”

videoNIJMEGEN - Ieder kantoor heeft een onmisbare spil, een stille kracht op de achtergrond die zorgt dat alles soepel verloopt. Vaak is dat de secretaresse, en om daar bij stil te staan werd in 1989 in Nederland ‘de secretaressedag’ in het leven geroepen.

Op de redactie van De Gelderlander in Nijmegen is het Ine Dulos die zorgt dat de pakjes worden aangenomen, de afspraken worden ingepland en de nieuwsbrief op tijd wordt verzonden. Gekscherend wordt gezegd dat niet hoofdredacteur Peter Janssen de touwtjes in handen heeft, maar Ine.



Kortom: secretaresses vervullen een belangrijke taak binnen een bedrijf. En daarom werd het concept van secretaressedag in Nederland geïntroduceerd door het toenmalige Secretaresse Magazine, de Schoevers secretaresseopleiding, Fleurop en Bloemenbureau Holland.

Je wordt gemist

,,Vergaderingen, notulen. Alles wat met papierwerk te maken heeft doen wij wel”, zegt Hena Selah, secretaresse in opleiding aan het RijnIJssel College in Arnhem. ,,Als je er een dag niet bent, dan hoor je gelijk dat ze je gemist hebben", zegt medestudente Hanne Hoenholt. ,,Vervolgens krijg je wel gelijk een flinke stapel papierwerk op je bureau dat je de vorige dag niet hebt kunnen doen”, zegt ze lachend.

Het aantal secretaresses is de afgelopen 15 jaar gedaald, maar het aantal directiesecretaresses is flink gestegen. ,,Je doet belangrijk werk”, zegt Demi Goorman. Ook zij is secretaresse in opleiding en wil aan de slag in de medische sector. ,,Je krijgt veel verantwoordelijkheid”, zegt ze.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

We doen gewoon ons werk

Bij een rondvraag langs enkele bedrijven blijkt dat niet alle secretaresses heil zien in een secretaressedag. ,,Wij doen gewoon ons werk, waarom moeten we daarvoor in het zonnetje worden gezet?” is een veelgehoord argument.



Studente Hanne Hoenholt vindt dat er best wel eens stil gestaan mag worden bij de soms ondergewaardeerde stille kracht van al die bedrijven. ,,Ik zou geen nee zeggen tegen een lekker chocolaatje of een bloemetje” lacht ze.