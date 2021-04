Seks tussen neef (18) en nichtje (14) verscheurt Turkse familie: ‘Het zal je dochter maar overkomen’

Column Onderlangs Ik lag wakker doordat ik zo verwoed bezig was in slaap te vallen

4 april Als je mij vraagt wanneer de dag begint dan is mijn antwoord: als de merels beginnen te fluiten. Vanmorgen was ik al voor de merels wakker. Ik lag in bed zonder besef van tijd. Ik hoopte snel in slaap te vallen. Maar zoals dat gaat als je ergens te hard je best voor doet: dan lukt het juist niet. Ik lag wakker doordat ik zo verwoed bezig was in slaap te vallen.