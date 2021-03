Sekswerker Jill wil haar zweep weer laten knallen: ‘Op anderhalve meter afstand kan ik prima vernederen’

Interview 92-jarige filosofie­do­cent uit Oosterbeek immens populair: ‘Ze bellen me haast elke dag’

26 februari ARNHEM / OOSTERBEEK - Een oude heer van 92 die diepgaande colleges geeft over moeilijke onderwerpen. Dat lijkt geen garantie voor groot succes. Maar Oosterbeker Gerrit Willem Ormel is al 28 jaar een van de populairste docenten van het Arnhemse Rozet, voorheen de Volksuniversiteit. Hij is de vaste man die lesgeeft over filosofie. De grootste collegezaal van Rozet zit altijd bommetjevol.