Sem en Roos-Marijn openen nieuw café in het oude BABO: 'Veel herinneringen hier'

Zonder poespas

Bij BABO verliefd op Sem

Roos-Marijn vertelt over één van haar eigen herinneringen aan BABO. ”Ik werd hier verliefd op Sem. We gingen naar BABO om te borrelen en ineens begon het bij mij te borrelen. Dat soort herinneringen omarmen wij en we passen ons erop aan.”

Opening Eijck

Arnhemmers moeten nog even geduld hebben voor ze bij Eijck terecht kunnen voor een date of een hapje en een drankje. Sem en Roos-Marijn zijn op dit moment nog hard aan het klussen in het pand op nummer 28 in de Bovenbeekstraat. ”De planning is dat we in februari 2023 open gaan.”