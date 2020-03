Serie autobranden in Arnhem en Malden, politie zoekt getuigen

Als koppeltjes of solo trekken wandelaars en fietsers door regio Arnhem: ‘Constant op kop fietsen’

28 maart ARNHEM/RHEDEN - In park Sonsbeek lopen wandelaars alleen of in tweetallen. Op de Posbank zijn ook veel fietsers te zien, die solo of in koppels door het heuvelachtige landschap voortbewegen. Het samenscholingsverbod lijkt zijn vruchten af te werpen.