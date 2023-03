Shoppen! Woonwinkel in hartje Arnhem gaat sluiten en houdt leegverkoop

indebuurt.nlInterieurlovers opgelet! De woonwinkel in de Koningstraat op nummer 72 in Arnhem houd opheffingsuitverkoop. Je scoort er allerlei spullen voor in huis met korting, omdat de zaak binnenkort gaat sluiten.

In het pand zat woonwinkel Jut & Jul Living. Die zaak bestaat niet meer, maar er is nog voorraad van de winkel. Die moet nog weg en wordt daarom verkocht in een ’totale leegverkoop’, zo staat op de reclameborden. In het pand aan de Koningstraat staan dan ook nog een hoop interieuritems die de deur uit gaan voor een stuk minder dan de vraagprijs.

Totale leegverkoop

Banken, spiegels, vazen, lampen, kleden, tafels; interieurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de voormalige winkel van Jut & Jul. Op decoraties zit minimaal 50 procent korting en meubels zijn met 10 tot 50 procent gereduceerd in prijs. De leegverkoop duurt tot halverwege maart. Wat er daarna in het pand komt is niet duidelijk.

Meer korting en gratis producten

Wil jij op de hoogte blijven van nieuws over waar in Arnhem je kunt winkelen met korting of waar je gratis producten scoort? indebuurt Arnhem maakte een speciaal overzicht met onder meer goedkope deals, winkels waar je voordelig uit bent en budgettips. Op de besparenpagina lees je bijvoorbeeld waar in de stad (opheffings)uitverkoop is, hoe je gratis planten scoort, welke Arnhemse bedrijven meedoen aan ‘Too Good To Go’ en waar je voordelig kan tanken.

