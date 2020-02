Siem schiet steeds weer vol als mensen beginnen over verongelukte zoon Simon: ‘Toch ben ik daar blij mee’

Hij vindt het moeilijk als mensen hem erop aanspreken, want hij schiet steeds weer vol. ,,Toch ben ik ook blij als ze over Simon beginnen’’, zegt vader Siem Gitsels over zijn zoon, die een jaar geleden verongelukte.



,,Ik sta op met zijn dood en ik ga ermee naar bed. ‘Het is net of ik geamputeerd ben’, zei ik bij zijn afscheid, of er een stuk uit mijn lijf is gesneden. Het is niet vergelijkbaar met het overlijden van je ouders. Toch kan ik ook niet zeggen dat ik er niet mee om kan gaan. Ik ben geen gebroken man en heb gelukkig mijn zoon Bob nog. Ik vind het alleen heel, heel erg.’’



Wat voor iemand was Simon?

,,Een geweldige kerel, een knappe gozer, ze liepen weg met hem. Hij had een fantastisch huwelijk met Edith en was vader van twee prachtige dochters Sam en Dominique. Hij was een keiharde werker en was buitengewoon punctueel. Hij deed alles het liefste zelf.



Heel vaak zag je ’s avonds om tien uur zijn auto nog bij de zaak staan. Na zes dagen werken ging hij op zondag thuis aan het verbouwen, want ook dat liet hij niet graag aan anderen over. Hij nam dus veel hooi op zijn vork en eigenlijk moet je zeggen: te veel. Hij wilde het dan ook kalmer aan gaan doen.”