Sifan Hassan ‘bang’ voor marathondebuut, vandaag in Londen: ‘Ik weet niet eens of ik kan finishen’

Interview Hoe Lea Manders in de Arnhemse politiek belandde en er 25 jaar later nog zit: ‘Ik moest erg wennen aan de harde wereld’

Lea Manders (66) mag zich al 25 jaar raadslid in Arnhem noemen. Hoewel zij dat als jonge vrouw nooit had kunnen bedenken, leek ze altijd al wel voorbestemd voor de politiek. ,,Je ziet in mijn horoscoop dat ik me graag in een wereld begeef waar belangrijke dingen gebeuren.”