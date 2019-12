Sifan Hassan opnieuw Nederlandse atlete van het jaar

Auto op waterstof? Dan tank je voor de halve prijs in Arnhem

12 december Wie een ritje maakt in waterstofauto heeft nauwelijks in de gaten dat-ie rijdt. De weg glijdt geruisloos onder de auto door. Als het aan de gemeente Arnhem en provincie Gelderland ligt, rijden er binnenkort 90 waterstofauto’s in Arnhem.