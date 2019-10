Sigaret in en bij vestigingen ziekenhuis Rijnstate per 1 januari verboden

ARNHEM/ VELP/ ZEVENAAR - Rijnstate wil per 1 januari 2020 volledig rookvrij zijn. Met ingang van die datum gaat de sigaret in de ban bij alle vestigingen van het ziekenhuis, in Arnhem, Arnhem-Zuid, Velp en Zevenaar. Dat is vandaag bekend gemaakt.