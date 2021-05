Silke liet al tattoos weglaseren, want de compositie klopte niet: ‘Dat is duur en pijnlijk’

,,Op mijn 18de verjaardag begon ik met een veertje op mijn voet. Daarna ging het snel. Te snel, achteraf. De drempel was ook laag, omdat ik vrienden had die tatoeëerden. Soms had ik beter moeten nadenken.



Maar zeg dat maar eens tegen een 18-jarig, impulsief meisje. Van sommige tattoos heb ik spijt. Dat heeft niks met de kwaliteit te maken, maar echt met de plek.



,,Neem de tattoo op mijn linker bovenarm, die inmiddels bijna niet meer te zien is. Ik vind het mooier, als je kijkt naar het geheel, dat die bovenarm leeg blijft. Waarom is lastig uit te leggen. Voor mijn werk als online marketeer doe ik ook grafisch ontwerp en soms voel je: zo klopt het.



Achteraf had ik beter moeten nadenken over wat ik de compositie noem. Daarvoor betaal ik nu de prijs. Letterlijk. Tattoos zijn voor altijd, zeggen ze, maar toch niet helemaal. Momenteel laat ik er een paar weg laseren.