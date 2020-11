Sinds april 285 ‘hufters’ in Arnhem op de bon na klachten omwonenden

‘Omdat deze hufters zelf niet op de rem trappen, doen wij het’, schrijft de burgemeester. ‘En we gaan door. Resultaat sinds april: 285 bonnen.’ De politie reageert op klachten uit diverse wijken in de stad, waaronder het centrum en Presikhaaf.



Dinsdagavond moest een 28-jarige Arnhemmer zijn rijbewijs inleveren nadat hij met 124 kilometer per uur weg reed nadat hij door de politie was bekeurd omdat hij in de auto een mobiele telefoon in zijn handen had gehad. Vorige maand werd een 29-jarige Arnhemmer gesnapt toen hij met 134 kilometer per uur over de Jansbuitensingel reed.



‘Arnhemmers zijn de overlast en onveiligheid zat’, constateert de burgemeester, die een pluim uitdeelt aan de politie vanwege de controles. Ook voor hardrijders heeft Marcouch een boodschap: ‘Tegen de snelheidsduivels, zeg ik: u bent levensgevaarlijk bezig. Stop met dit hinderlijke en hufterig gedrag, en trap op eigen rem voordat wij het moeten doen.’