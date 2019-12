Sinterklaasrijm uit Arnhemse cel voor dochtertje van 3 ontroert: ‘In uw boek moet zij wel staan’

Het sinterklaasgedicht van de gedetineerde T.U. heeft veel weg van André Hazes’ eenzame kerst. ,,Als ik alleen in mijn cel zit schrijf ik graag de problemen van mij af.



Juist in deze tijd wil je bij je kinderen zijn. Toen ik daaraan dacht had ik het gedicht in 10 minuten op papier”, vertelt U. vanuit zijn cel.



Over een klein jaar heeft de 45-jarige gedetineerde zijn straf erop zitten, waarvan een groot deel in een Duitse cel. ,,Een paar jaar geleden heeft de politie in Zuid-Duitsland aan de grens met Zwitserland een vrachtwagen met drugs van de weg gehaald.’’



,,Op een plakbandje zat één vingerafdruk van mij. Omdat ik in 2005 heb vastgezeten kwamen ze bij mij terecht. Of ik er wel of niet iets mee te maken heb gehad, maakt nu niet meer zoveel uit. Ik heb meegewerkt aan het Duitse onderzoek en heb daar enkele jaren gezeten.”