Siza Nova Me uit Arnhem bouwt binnen een jaar miljoenenschuld op

Wat is hier precies gebeurd?

Het is 19 februari 2018 als Rob Hoogma (63) zijn handtekening zet onder het contract waarmee hij de nieuwe eigenaar wordt van een omstreden zorgmethode. De baas van de Arnhemse zorggigant Siza steekt 2 miljoen euro zorggeld in de aankoop van Ciran, een failliet zorgbedrijfje dat in de jaren daarvoor veel opzien baarde in de zorgwereld. Een sektarische club met zweverige neigingen, zeggen critici. Hoogma trekt zich er niets van aan en zorgt ervoor dat er een nieuwe onderneming komt: Siza Nova Me.



,,Siza Nova Me was een speeltje van Hoogma”, zegt een bedroefde oud-medewerker. ,,Het is puur en alleen mislukt door wanbeleid van de Siza-directie. Dit zaakje stinkt.” Niet waar, vindt de Siza-directeur. Hij wilde het aanbod van Siza uitbreiden en deed dat naar zijn idee te goeder trouw.