Sjacco is nu een Bekende Arnhemmer dankzij tv-serie ‘Typisch Klarendal’

In zijn huis, met muren die hij zelf twintig jaar geleden heeft beschilderd, toont hij zijn doeken. De laatste jaren maakt Dubois vrijwel uitsluitend schilderijen waarop de kosmos is afgebeeld. Of hij meer aandacht heeft voor zijn werk sinds de uitzending? ,,Ik wordt door veel mensen aangesproken.” Veel waarde hecht hij er niet aan: ,,Over een week zijn ze me toch allemaal weer vergeten.”



Dubois is niet de enige Klarendaller die in de schijnwerpers staat in de eerste vier afleveringen van ‘Typisch Klarendal’, die afgelopen week door de EO werden uitgezonden. De muizen van kunstenaar Gerard Mulder. De kerstbomen van opa Wiet. Arthur, de Iron Man die oud ijzer verzamelt.