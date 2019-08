Sjouwen met een zware batterij: nog geen echte oplossing voor diefstal fietsaccu’s

Video Zweefvlieg­tuig ‘Horsa’ arriveert met forse vertraging in Oosterbeek

10:59 OOSTERBEEK - De replica van het befaamde Britse zweefvliegtuig 'Horsa’ van de Slag om Arnhem staat in een tent tegenover Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek. Het speciale transport vanaf Soesterberg liep vannacht ernstige vertraging op. Eerst als gevolg van een lekke band, later brak een as.