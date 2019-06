Slachtoffer eist 10.000 euro van schietende bestuurder Arnhemse volksclub

Beide mannen kregen eerder op de carnavalsavond in een café op de Korenmarkt ruzie met elkaar. Later die nacht verscheen de Arnhemmer plotsklaps aan de deur van de woning van Eef K. in Arnhem-Zuid. Hij sloeg met een kettingzaag de ruit van de voordeur kapot.

In shock

K. die door zijn club geschorst is, zegt dat hij puur uit lijfsbehoud heeft geschoten. Hij wilde zijn gezin beschermen. ,,Het was een overval, een aanslag op mijn eigen huis. Ik was in shock.”



De Arnhemmer zou hem op de Korenmarkt al met de dood hebben bedreigd. Volgens K's advocaat was er ondanks het schieten geen sprake van levensgevaar: K. schoot met een zeer klein pistool van licht kaliber door de houten voordeur.



Volgens de officier van justitie blijkt niet direct uit het dossier dat K. in ‘een hevige gemoedstoestand’ verkeerde.



De strafzaak is aangehouden tot oktober. De rechtbank wil de echtgenote van Eef. K op zitting horen als getuige. Bij de rechter-commissaris worden twee getuigen gehoord, die bij de ruzie bij het café aanwezig waren.