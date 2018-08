Slachtoffer Elderveld is 53-jarige Arnhemmer, man uit Apeldoorn opgepakt

De dodelijke steekpar­tij in de Arnhemse flat is de tweede in vier jaar tijd

14:24 ARNHEM - Voor de tweede keer in vier jaar tijd is in de flat aan de Kortlandplaats in Arnhem-Zuid het toneel geweest van een dodelijke steekpartij. Vier jaar geleden werd een 72-jarige bewoonster door haar vriend en buurman doodgestoken.