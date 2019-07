Slachtoffer huiselijk geweld: ‘Ik wil niet bij die vrouwen horen die het niet kunnen navertellen’

Ze roept dat hij een wapen heeft. Als hij naar ze toe loopt, laat de man los. De bewoner brengt de vrouw in veiligheid en belt de politie. Die vindt op aanwijzing van de vrouw een doorgeladen vuurwapen op haar zolder.

Quote We wachten de dag dat hij vrijkomt in angst af. Aangeefster huiselijk geweld

Angst

,,We wachten de dag dat hij vrijkomt in angst af. Ik wil niet bij die vrouwen horen die het niet kunnen navertellen”, aldus de vrouw gisteren op de rechtszitting tegen haar ex-man met wie ze twee kinderen heeft.



Ze kwam er met zwellingen en relatief kleine verwondingen vanaf. Maar het had heel anders kunnen aflopen, aldus de officier van justitie. Hij eiste voor een poging zwaar letsel toe te brengen en wapenbezit een gevangenisstraf van negen maanden waarvan drie maanden voorwaardelijk, een contactverbod en hij wil dat de man een behandeling krijgt.



Verder vindt hij dat een vordering van 2.400 euro, waarvan de helft smartengeld, moet worden toegewezen.

Deken in mond

Enkele dagen voor het incident besloot de vrouw de relatie met haar man, met wie ze negen jaar samen was, te verbreken omdat ze zich niet veilig voelde. Hij verhuisde, maar kwam nog veel over de vloer.



Die eerste mei lagen de kinderen boven te slapen en belde ze een vriendin. Ze had niet door dat hij stond te luisteren. Hij meende dat ze een man aan de lijn had, stormde naar binnen en begon op haar in te slaan. Hij sloeg haar met haar hoofd op de vloer en stopte een deken in haar mond om te voorkomen dat ze kon gillen. Aldus de vrouw in haar aangifte.

Wapen