Slachtoffer misbruik nu zelf verdacht van twee zedendelicten

Snelweg A325 gaat bij Elst stukje de lucht in

6:39 ELST/HUISSEN - De A325 tussen Arnhem en Nijmegen gaat over een jaar of vijf een stukje de lucht in, hoog over de Linge nabij Elst. De snelweg gaat daar dan met een viaduct over het riviertje heen. Dat krijgt daarbij meer ruimte.