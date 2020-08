Slachtoffer schietpartij Arnhem overleden aan haar verwondingen

Nog even in de rij en juwelier Haas uit Arnhem is na 178 jaar verleden tijd

21 augustus ARNHEM - Nog een dag en juwelier Haas aan de Koningstraat in hartje Arnhem is voorgoed verleden tijd. ,,We stoppen ermee, we hebben het pand verkocht”, vertelt Ruud Vreugewater (67), die een halve eeuw lang het vak van goud- en zilversmid in de Gelderse hoofdstad mocht uitoefenen. ,,Zaterdag 22 augustus is de laatste dag.”