Slachtoffer schietpartij in Steenstraat is 28-jarige Arnhemmer

UPDATE | VIDEO Gewonde bij schietpar­tij in Arnhemse binnenstad, verdachte (31) opgepakt

9:40 In de buurt van de Steenstraat in Arnhem is vrijdagmiddag een schietincident geweest. Volgens de politie is er één gewonde gevallen. Er is een verdachte aangehouden, een 31-jarige man uit Arnhem, die in het bezit was van een vuurwapen.