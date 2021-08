Slachtoffer van steekpartij in Arnhemse woning zwaargewond naar ziekenhuis gebracht

OKA waarschuwt voor te snel opheffen bedrijfs­steun: ‘Dat zou desastreus zijn’

27 augustus ARNHEM - Opheffing van de coronasteun voor bedrijven per 1 oktober is ondoordacht en onverstandig. Dat vindt voorzitter Toni Iniguez Najdanovski van het Ondernemers Kontakt Arnhem. Hij benadrukt dat tal van branches nog in financiële moeilijkheden verkeren vanwege beperkende maatregelen in coronatijd. ,,Stopzetting zou desastreus zijn.”