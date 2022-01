Slachtoffers huiselijk geweld leven in Arnhem bewust middenin woonwijk: ‘Term blijf-van-mijn-lijfhuis is iets van 40 jaar geleden’

De tijd dat vrouwen voornamelijk op een geheim adres in een blijf-van-mijn-lijfhuis verbleven, is voorbij. ,,Het gros van de vrouwen loopt hier gewoon in en uit en de kinderen gaan naar school in de buurt”, zegt manager dienstverlening Rianda Krol van Moviera, een stichting die mensen helpt bij huiselijk geweld of machtsmisbruik.



Krol heeft het over een gloednieuw pand in de Arnhemse wijk Elderveld dat Moviera vanaf volgende week dinsdag écht in gebruik neemt. Behalve een kantoortuin voor personeel en een kinderopvang bevinden zich in het gebouw van twee hoog 31 kleine appartementen, die bestaan uit een woonkamer, keuken, slaapruimte en douche. Ze zijn volledig ingericht met servies en beddengoed.



,,Heel veel vrouwen vluchten overhaast weg en staan hier soms echt met niks. Ze hebben zelfs geen extra kleding of ondergoed mee. Of alleen een plastic zak met wat foto’s.”