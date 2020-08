Slag om Arnhem herdenken met marcherende clowns en Godzilla

De installatie is vanaf morgen in Museum Arnhem te zien, en bestaat onder meer uit een virtual reality-wereld, die via VR-brillen te betreden valt. Het is een reis door Preis' interpretatie van de slag, door alle fases van de geschiedenis: van de rust voor de oorlog tot een nieuw begin.



Preis, die vorig jaar de Cinekid Jury Prize Best Work Media Lab met Eden's Adventures won, maakte de installatie in opdracht van Museum Arnhem, in het kader van de herdenking van de Slag om Arnhem de komende maand.