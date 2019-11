Slag om Arnhem-veteraan ‘Little Joe’ Mawdsley op 94-jarige leeftijd overleden

Mawdsley stond ook wel bekend als ‘Little Joe’. Hij was vele malen aanwezig bij de Airborne-wedstrijd die Vitesse jaarlijks speelt in de herdenkingsweek.



Hij kreeg in september na Vitesse-Fortuna Sittard het speciale Airborne-wedstrijdshirt overhandigd door Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen. Mawdsley figureerde in 2014 ook in de FOX Sports-documentaire ‘Veteranen van Vitesse’.



‘Little Joe’, uit Ormskirk in Lancashire, was niet ouder dan 19 toen hij in september 1944 boven Nederland werd gedropt om de Rijnbrug bij Arnhem te veroveren. Tijdens de gevechten werd hij twee keer neergeschoten alvorens hij door Duitse manschappen gevangen werd genomen.



Onder anderen de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, reageert via social media op het overlijden van Mawdsley.



‘Arnhem is stil’, schrijft Marcouch op Twitter: ‘Joe is een van die helden die ons de vrijheid van vandaag hebben gebracht. We zijn hem veel dank verschuldigd.’