Slecht weer mogelijk spelbreker bij droppings Ginkelse Heide

Reconstructie Arnhemse Villamoord Instinc­tief acteert Eline de dood: 'Mijn god, hij is er nog. Hij is nog in huis'

20 september ARNHEM - Baf! Baf! De twee knallen zijn oorverdovend. Bloed golft over haar gezicht. Haar hoofd barst van de pijn. Ze kan nog denken. Ze is er nog. Geke ligt dood naast haar op bed. Instinctief acteert Eline de dood. De man met pistool pakt Geke's slavenarmband en loopt de slaapkamer uit. Ze moet hulp halen. Op het nachtkastje staat een telefoon. Eline pakt de hoorn, draait de schijf. Op de trap klinken voetstappen. 'Mijn god, hij is er nog. Hij is nog in huis.'