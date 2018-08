Slechts één melding over flat Daphnestraat

ARNHEM - Over de bewoner van de geëxplodeerde flat aan de Daphnestraat in Arnhem is slechts één klacht gemeld bij de officiële instanties. Dat blijkt uit onderzoek van gemeente Arnhem, politie en woningcorporatie Volkshuisvesting.

De bewoners van de flat zijn op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek waarvoor burgemeester Ahmed Marcouch vlak na de explosie opdracht had gegeven. Meteen na het incident in Schuytgraaf vertelden bewoners dat de bewuste flatwoning bekend moest zijn bij de instanties politie, gemeente Arnhem en verhuurder Volkshuisvesting. Dat blijkt niet het geval.

Dreigbrief

Het onderzoek wijst uit dat de politie in september 2017 een melding heeft gekregen over een dreigbrief in het trapportaal. De brief was gericht aan de 33-jarige bewoner die op 30 juli bij de explosie om het leven kwam. De politie heeft geprobeerd contact te krijgen met de bewoner, maar dat is nooit gelukt.

Het politieonderzoek heeft aangetoond dat de ontploffing het gevolg is van het maken van drugs. Behalve de bewoner is een 31-jarige Belg om het leven gekomen. Een derde man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis.

Zwerfafval

Het onderzoek van de gemeente Arnhem leverde de afgelopen twee jaar negentig meldingen op, onder meer over zwerfafval (53 keer) en verkeersoverlast (10 keer). Geen enkele keer had de overlast betrekking op de 33-jarige bewoner. Bij Volkshuisvesting zijn acht meldingen binnen gekomen over vervuiling in en om de flat.