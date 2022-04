Slijterij EchtWaar in Arnhem overvallen; agenten houden twee verdachten aan

Dit kan veranderen als Partij voor de Dieren én Volt in Arnhems bestuur belanden: ‘Wij doen geen concessies op bepaalde vlakken’

ARNHEM - Ze zijn voor veel Arnhemmers relatief onbekend. Zaten ook niet eerder in de coalitie. De Partij voor de Dieren én Volt schuiven aan bij de onderhandelingen voor een nieuw bestuur in Arnhem, maar wie zijn deze partijen eigenlijk? En wat kunnen ze veranderen in de stad? ‘We gaan niet altijd voor de mooiste of populairste oplossing.’

