Slimme pleister zal werk verpleegkundige veranderen: ‘Rijnstate gaat van 750 naar 480.000 bedden’

Politie voorkomt ernstig geweld in PI Arnhem, gevangenen stonden elkaar naar het leven

20 december ARNHEM - Met een gerichte actie in de gevangenis in Arnhem heeft de politie woensdag een ernstig conflict verijdeld waarbij gevangenen elkaar naar het leven stonden. Bij de ruzie waren meerdere gedetineerden betrokken, meldt de politie. Arrestaties zijn er niet verricht, maar sluit de politie in een later stadium niet uit.