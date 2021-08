Slingerende hardrijder wil niet stoppen; politie rijdt hem klem in Arnhem

Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt, meldt de politie Arnhem-Noord vandaag. De politie wil om redenen van privacy niet zeggen in welke plaats de verdachte woont.



De politie kreeg een tip binnen over een slingerende auto. De bestuurder zou op de snelweg een vangrail hebben geraakt.



Agenten kregen de auto in het vizier op de Amsterdamseweg. Hij bleek veel te hard te rijden en werd geklokt op een snelheidsovertreding van 49 kilometer per uur. De agenten gaven hem een stopteken maar daar reageerde hij niet op. Daarop werd de auto tot stoppen gedwongen.