‘Sloetski oogt als een ijsbeer onder wiens voeten de sneeuw nu snel smelt’

Supporters kunnen zich identificeren met de 19-jarige Buitink, die in de Vitesse-opleiding droomde om in GelreDome te spelen. Met een beetje fantasie en zeven bier op zie je in Buitink een spitsversie van Theo Bos: het tekort aan talent wordt met strijdlust gecompenseerd.



Door een gebrek aan binding met de selectie transformeert GelreDome in een spookstadion. Om me heen zie ik steeds meer lege stoeltjes. Herinneringen aan de mensen die tot voor kort op die stoeltjes zaten vervagen gestaag. Er moet wat gebeuren om die geesten weer in levenden lijve terug op de tribune te krijgen.