Sloop van Het Dorp in Arnhem komt snel dichterbij na verhuizing van bewoners

De voorbereiding van de nieuwe sloopgolf start midden juli. April volgend jaar moet de afbraak voltooid zijn. Daarna starten de voorbereidingen voor de bouw van een compleet nieuwe woonwijk voor mensen met en zonder een beperking.



Woensdag verhuist een eerste groep van zeven bewoners vanuit hun oude woningen naar appartementen van het nieuwe Trainingshuis in het ultramoderne zorgcomplex dat aan de rand van de buurt ter hoogte van de Amsterdamseweg verrezen is. Later volgt nog een groep.



Het gaat om mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), die na een ongeluk, hersenbloeding of anderszins in het Trainingshuis van Siza intensieve begeleiding krijgen naar een zo zelfstandig mogelijk leven. De nieuwe appartementen in het Trainingshuis bevatten woontechnologie die dit proces stimuleert.