'Sluiproute A12 kost automobilist meer tijd dan officiële omleiding'

ARNHEM - Het gaat ondanks de afsluiting van de A12 'best fijn' op de wegen in en rond Arnhem. ,,Weggebruikers hebben hun gedrag goed aangepast’’, ziet Rijkswaterstaat. En wie sluipt, rijdt zich vast.

Quote Als iedereen zou doen wat hij altijd doet, zou het verkeer aan alle kanten vast staan Woordvoerder Rijkswaterstaat Zowel bij Rijkswaterstaat als bij de gemeente Arnhem heerst halverwege de week tevredenheid over de verkeerssituatie. ,,Het gaat best fijn’’, zegt de Arnhemse doorstroommanager Ries Zilstra. ,,De drukte is beheersbaar’’, vindt Rijkswaterstaat. Als in koor voegen ze toe: ,,Maar we zijn er nog niet.’’



Dat de overlast binnen de perken blijft, is vooral te danken aan de weggebruiker zelf, zeggen ze. Die houdt rekening met de afsluiting van de A12 tussen de knooppunten Waterberg en Grijsoord. ,,Als iedereen zou dan wat hij altijd doet, zou het verkeer aan alle kanten vast staan’’, weten ze bij Rijkswaterstaat.

Vakantievierders

Opvallend is dat het in de ochtendspits relatief rustig is. Het wordt juist drukker naarmate de dag vordert. Blijkbaar zitten de waarschuwingen over verkeersdrukte bij forensen in de regio beter tussen de oren dan bij vakantievierders en dagjesmensen, is de conclusie.

Verkeer is net water, het zoekt de gemakkelijkste weg, zeggen ze bij Rijkswaterstaat wel. Zeker weggebruikers die lokaal bekend zijn, zoeken andere wegen dan de omleidingsroutes. Zo is de laatste dagen de Koningsweg in Arnhem een geliefd alternatief voor de A12. ,,Maar via die weg duurt de reis langer dan via de omleiding’’, constateert Zilstra.

Planning

Op de acht kilometer snelweg tussen Waterberg en Grijsoord, in westelijke richting, is inmiddels een begin gemaakt met het aanbrengen van nieuw asfalt. Het groot onderhoud, dat maandagochtend helemaal klaar moet zijn, vordert geheel volgens planning, zegt Rijkswaterstaat.