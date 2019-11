Sluiting politiecellen in Ede, Doetinchem, Tiel en Deventer half jaar uitgesteld

video Opzet niet uitgeslo­ten bij fatale aanrijding Arnhemse fietser

19 november ARNHEM - Bij de dodelijke aanrijding met een fietser op de kruising Lisztstraat/Mahlerstraat in Arnhem - twee weken geleden - sluit de politie niet uit dat de botsing met opzet is veroorzaakt. Dat werd dinsdagavond duidelijk in het tv-programma Opsporing Verzocht.