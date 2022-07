Sluitstuk Arnhemse modemaand trekt de aandacht in binnenstad: ‘Ik ben wel gewend dat ze me uitlachen’

ARNHEM - De Arnhemse modemaand eindigde zondag met een feestelijke optocht door de binnenstad. The Love Yourself Procession trok de aandacht van het publiek. ,,Is dit de plaatselijke breiclub?”