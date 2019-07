Smeedwerk bestuurscoalitie Arnhem stilgelegd

Mensen in Arnhem Genieten van de grote stad

13:12 Daphne Spaen (23) uit Westervoort werkt als serveerster bij de Lunchclub aan de Jansstraat in hartje Arnhem. ,,Twee jaar geleden ben ik daar terecht gekomen. Ik werkte al bij een restaurant in Arnhem maar kreeg via mijn schoonmoeder de tip dat ze hier mensen zochten."