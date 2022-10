Smerige grillrooms en 10 kilo tabak gevonden: Arnhemse uitgaansstraat binnenstebuiten gekeerd

ARNHEM - De douane heeft donderdagavond bij een grote actie in de Hoogstraat in Arnhem tien kilo illegale waterpijptabak in beslag genomen. De rookwaren werden gevonden bij twee horecazaken. Aanleiding voor de controle is een reeks recente geweldsincidenten in de Arnhemse uitgaansstraat.

Aan de actie van het zogenoemde Interventieteam deden behalve de douane en de politie ook de Arbeidsinspectie en handhavers mee. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleerden de hygiëne van onder meer de grillrooms in de straat. Die was niet overal in orde, hetgeen leidde tot boetes en waarschuwingen.

De Hoogstraat, een zijstraat van uitgaansplein Korenmarkt, is een zorgenkindje, stelt de gemeente. De autoriteiten constateren dat er veel leegstand is en dat ondernemers elkaar in rap tempo afwisselen. ,,Terwijl een straat als de Hoogstraat juist betrouwbare ondernemers nodig heeft”, aldus een woordvoerder van de gemeente Arnhem.

Diverse geweldsuitbarstingen

Recent zijn in de nachtelijke uren diverse geweldsuitbarstingen geweest. Vorig jaar was er een schietincident in de Hoogstraat en werd brand gesticht in een restaurant onder bioscoop Vue. Recent werd een slijterij overvallen. Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch wil met de controle in de Hoogstraat criminelen een signaal afgeven: ,,Blijf weg!”

Tijdens de actie werden tien zaken gecontroleerd op onder meer de aanwezigheid van illegale drank, drugs, shisha en tabak. Ook is gekeken naar vergunningen en de arbeidsomstandigheden van medewerkers. De Arbeidsinspectie kondigt aan een aantal gevallen nader onder de loep te zullen nemen.

Voertuigen van Handhaving op het Nieuwe Plein in Arnhem, de achterkant van de Hoogstraat. Daar werd donderdagavond een grote controle gehouden.